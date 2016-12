Il Bayern in visita dal Papa, un milione in beneficenza

11:41 - Dopo la sbornia di gol rifilata alla Roma e i dovuti festeggiamenti notturni ("Tra dieci anni ci ricorderemo ancora di questa serata" ha detto Rummenigge nel post-partita), il Bayern Monaco questa mattina si è recato in Vaticano in visita a Papa Francesco. Come regalo i bavaresi hanno donato al Pontefice un pallone firmato da tutta la squadra, simbolo del milione di euro derivante da una partita amichevole da giocare entro un anno: "Sarà Papa Francesco a decidere per quali scopi di carità e aiuto a poveri e bisognosi di ogni parte del mondo verrà utilizzata la somma", ha detto Rummenigge.

Il capitano Lahm e il portiere Neuer hanno poi consegnato una maglia del Bayern con la scritta 'Francesco 1' al Pontefice, il quale si è complimentato con i tedeschi per l'impresa contro la Roma: "Ieri avete giocato una partita meravigliosa", ha detto. Ciascun giocatore ha poi ricevuto in dono una piccola croce su una catenina. ''Questo incontro è stato per noi un onore'', le parole di Rummenigge, mentre Lahm ed Alaba hanno parlato di ''esperienza eccezionale, tra le più grandi mai vissute''.