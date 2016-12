Il baby tifoso portoghese consola il fan francese: il video commuove

Un ragazzo piange disperato. Indossa la casacca della Francia e si trova in una delle fan zone allestite per Euro 2016. I Bleus hanno appena perso l'Europeo di casa contro il Portogallo e un intero Paese ha visto sfumare un sogno cullato un mese. All'improvviso un bambino gli si avvicina. La sua maglietta è quella rossa del Portogallo. Gli stringe la mano, lo consola. Poi i due si abbracciano. Gesti semplici, ripresi in un video che sta facendo il giro del web. Mostrando al mondo il lato migliore del calcio.