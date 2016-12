Ibrahimovic, statua di cera al museo Grevin

10:28 - Zlatan Ibrahimovic ha la sua statua di cera, secondo giocatore (dopo Pelé) ad avere un posticino nel museo parigino di Grevin. "Avere una statua al Museo Grevin è per me una sensazione fantastica. Questa statua sembra molto concentrata, proprio come sono io in campo - ha detto l'attaccante svedese alla presentazione -. Non posso che ringraziare per lo straordinario lavoro fatto, sono molto orgoglioso di ricevere questo riconoscimento, lo dico da svedese prima di tutto. E' un grande onore per me avere una statua in un museo come questo, sono contento: la gente può anche avvicinarsi (per scattare foto, ndr) ed era proprio questa l'idea". Ibra è uno che pensa in grande: "Il prossimo passo? Non so... Forse sostituire la Torre Eiffel con una statua di Ibrahimovic!". Uno scherzo. O forse no.