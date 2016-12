Ibrahimovic, frasi choc: "Potrei ritirarmi a fine stagione"

Sullivan, a Talksport, ha detto che per gli Hammers si prospetta un mercato scoppiettante: "Per la prossima estate abbiamo una lista che comprende una decina di attaccanti di club europei, la maggior parte degli investimenti sarà mirata al reparto offensivo ma non voglio fare altri nomi". Come traspare dalle parole di Sullivan, la trattativa per Ibra rimane più che altro un sogno. Limitatamente al campionato inglese, in pole ci sono Manchester United (e per lo svedese si tratterebbe di un Mourinho-bis) e Arsenal, con il Chelsea rimane spettatore interessato.