Ibra, Cassano, Balo & co. Serie A, è un mercato di ritorno

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…". Il ritornello ormai lo conosciamo a memoria, ma il ritmo ci piace ancora e in questi primi giorni di calciomercato torna prepotentemente di moda. In Serie A è ufficialmente scattata l'operazione nostalgia, una vera e propria caccia agli amori mai sopiti e pronti a riaccendersi e ad infiammare le prossime settimane del nostro pallone.

Partiamo da Milano. Il Milan, dopo una "pausa di riflessione", è pronto a riabbracciare Ibrahimovic per tornare a vincere insieme. Lo svedese, abbandonato tre anni fa nonostante le promesse di fedeltà, ha lasciato da parte l'orgoglio e ha già detto di sì ai rossoneri, che qualche giorno fa avevano provato a riconquistare anche Carlo Ancelotti, ma l'operazione non è andata in porto. Porto, come la squadra a cui Adriano Galliani vorrebbe soffiare il colombiano Jackson Martinez, che dopo i flirt con Roma e Napoli torna nel mirino di una squadra italiana.



Il passato torna a bussare anche sull'altra sponda del Naviglio. L'Inter prova l'operazione "ritorno al futuro" bussando alla porta del Manchester City per riportare in Italia Kolarov, che piace anche al Milan di Mihajlovic, e a quella del Psg per Thiago Motta, protagonista del Triplete 2010. Incassato il "no" da Monaco per il ritorno in Serie A di Benatia, i nerazzurri hanno virato su Londra, perchè Cuadrado, che ha lasciato l'Italia a gennaio, è un obiettivo concreto. Ultima fermata Istanbul, dove c'è un altro ex viola che potrebbe tornare nel nostro campionato: Felipe Melo.



Da Milano a Genova. Ferrero, da uomo di cinema, è sensibile alle sceneggiature romantiche e allora ecco che in questi giorni ha sondato due nomi che a Marassi hanno lasciato il segno: Cassano e Pazzini. Fantantonio è molto più di una suggestione e si sta parlando del suo ritorno, per il Pazzo invece operazione più difficile, le richieste per l'ingaggio sono troppo alte. Ma con Okaka ed Eder in uscita, la Samp ha bisogno di un attaccante di livello: nel mirino c'è un altro ex rossonero e quello di Mario Balotelli sarebbe un ritorno rumoroso.



Se Cassano e Balotelli sono ancora solo ipotesi, l'operazione nostalgia a Genova è comunque già iniziata ufficialmente quando sulla panchina si è seduto Walter Zenga, che in blucerchiato ha giocato dal '94 al '96. Sembra ormai vicinissimo anche il ritorno di un altro grande ex del nostro calcio come Paulo Sousa, che prenderà il posto di Montella alla Fiorentina (anche se i tifosi non gradiscono), mentre chissà che Spalletti, che ha espresso il desiderio di tornare a lavorare in Italia, e Di Matteo, che ha chiuso con lo Schalke, non trovino una panchina in extremis.



Scendiamo lo Stivale fino a Napoli. Molto presto al San Paolo i tifosi azzurri potrebbero riabbracciare Pepe Reina, pronto a dire il suo secondo sì al club di De Laurentiis, che in attesa di capire il futuro di Higuain sta cercando di convincere il napoletano Ciro Immobile a tornare a casa. A proposito di attaccanti azzurri, c'è un altro grande nome che potrebbe tornare nel nostro calcio: Edinson Cavani piace alla Juventus e se Tevez dovesse tornare al Boca i bianconeri ci proveranno. E' il ballo degli amori che ritornano, è la canzone dell'estate.