Hockey, Milano si presenta. Ma la Serie A non esiste più

Venti anni fa circa il derby di Milano dell'hockey su ghiaccio richiamava 20mila spettatori. Oggi la situazione dello sport in Italia è profondamente cambiata e la stessa squadra di Milano, presentata mercoledì, è relegata in serie B. Ma da quest'anno la Federghiaccio ha avviato una vera e propria rivoluzione, decidendo di abolire il massimo campionato italiano, che verrà sostituito dalla Alps hockey league (AHL). Si tratta di un torneo transnazionale, composto da 8 squadre italiane, una slovena e 7 austriache che, di fatto, sarà la nuova Serie B del campionato austriaco di hockey. Tuttavia, lo scudetto italiano verrà comunque assegnato: se lo giocheranno le prime 4 squadre italiane classificate nella AHL, una formula che consentirebbe, in linea teorica, a una squadra italiana di vincere contemporaneamente la B austriaca e il titolo tricolore. Rimarranno invece completamente italiane la Serie B, dove giocano Milano e Torino, e la Serie C.