Hockey, infortunio shock: la lama del pattino gli taglia la gola

Arrivano dalla Russia le drammatiche immagini dell'infortunio di Vitaly Sitnikov, raggiunto alla gola dal pattino di un avversario durante la partita di hockey tra Ugra e Slovan svoltasi a Khanty-Mansiysk. Nel corso di un'azione di gioco, Ladislav Nagy, cadendo in avanti, ha colpito Sitnikov alla gola con la lama del pattino e gli ha provocato un taglio superficiale e lo schiacciamento della trachea, impedendogli la normale respirazione. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale con urgenza. Per fortuna adesso Vitaly sta bene e tornerà presto a giocare coi suoi compagni.