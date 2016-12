Hillsborough, nuova sentenza: fu colpa della polizia

Alla lettura della sentenza i familiari, che per anni si sono battuti per ottenere giustizia, si sono abbracciati e hanno intonato il tradizionale coro dei supporter dei Reds "You'll Never Walk Alone".



Al termine della prima inchiesta, conclusasi nel 1991, la giuria aveva stabilito che i tifosi erano morti accidentalmente: una versione sempre contestata da parte dei familiari delle vittime, che nel 2012 avevano ottenuto una prima vittoria, con la pubblicazione di un rapporto compilato da un panel indipendente che smentiva la prima ricostruzione. Oggi la sentenza che ristabilisce la verità dopo quasi tre decenni di bugie, depistaggi e false accuse.