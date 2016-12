Highline, nuovo record del mondo

Impresa da brividi per Nathan Paulin: in bilico su una corda a 250 metri d'altezza, ha percorso 403 metri sul lato di un vulcano a La Réunion (sull'Oceano Indiano). Grazie a questa camminata, il francese ha stabilito il nuovo record del mondo. Cosa gli passava per la mente? "Mi sono visualizzato alla fine della linea. Se avessi immaginato di cadere, sarei caduto". Foto: Red Bull