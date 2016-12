Hamilton fa guerra al casinò: "Trattato come immondizia"

Acceso scambio di tweet tra Lewis Hamilton e lo "Sky City Auckland Casino", in Nuova Zelanda. Il campione di F1 avrebbe violato le regole del locale, che vietano di indossare cappellini, occhiali da sole al suo interno e di fare selfie. Il pilota inglese, seccato per l'accaduto, ha subito twittato dicendo di essere stato trattato come immondizia (tweet eliminato nel giro di un'ora). Subito dopo è arrivata la risposta del casinò, che si è detto dispiaciuto per l'accaduto.