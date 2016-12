Wanda Nara accusa Maxi Lopez: "Ha picchiato i nostri figli"

"La giustizia argentina aveva stabilito che io potessi passare con i miei tre figli il periodo che va dall'1 al 20 giugno, in un luogo che decido io – ha spiegato Maxi Lopez - Da quel momento ho subìto accuse, attacchi e cattiverie di ogni tipo". “Wanda Nara ha impedito la possibilità che io vedessi i ragazzi, al punto di andare negli Stati Uniti e lasciare i bambini con sua madre solo per tenerli lontani da me: i miei avvocati hanno cercato una soluzione ragionevole con la sua legale che negò l'incontro con la scusa che mancavano due quote delle spettanze alimentari... - ha accusato l'attaccante - Così sono andato alla casa di Santa Barbara con tre dei miei migliori amici per avere testimoni, ma la madre si rifiutò di aprire la porta....". Infine l'accusa diretta all'ex amico Mauro Icardi: "A quel punto è arrivato l'attuale marito della mia ex moglie che ha causato un clima ostile facendo piangere i miei figli. Davanti a questa situazione, che già è accaduta in Italia dove mi hanno accusato di sequestro dei miei figli, violenza e altre menzogne, ho deciso di andare via".



Le accuse rivolte da Wanda a Maxi sono state confermate anche dal legale della donna, Ana Rosenfeld.



Maxi Lopez, però, ha fatto ricorso al tribunale per esercitare la patria potestà e impedire ai suoi figli di lasciare l'Argentina. Il giudice ha accolto la richiesta del giocatore, come certificato da un documento pubblicato, e poi rimosso, su Twitter dalla stessa Wanda Nara, che non ha rispettato la sentenza e si è rivolta al suo avvocato per chiederne la revoca. Revoca ottenuta come fatto sapere dalla modella sempre attraverso i social, con un tweet di ringraziamento nei confronti del legale.