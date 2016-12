Usain Bolt, dalle notti brave alle nozze: sposerà la modella Kasi Bennett

I festeggiamenti per la terza tripletta d'oro ai Giochi sono stati davvero hot per Usain Bolt. Prima le foto con la 20enne brasiliana, che ha raccontato di essere rimasta impressionata dalle doti fisiche del velocista. Poi i video dei balli scatenati a base di twerking e dei baci con altre ragazze carioca nei club di Rio. Infine le feste per i suoi 30 anni nei locali londinesi, in cui Bolt si è circondato di un vero e proprio harem.



Le notti brave sembravano poter far scoppiare la relazione con la bella Kasi e invece è arrivato il colpo di scena, annunciato sui social. La Bennett ha detto sì alla proposta di matrimonio. Usain ha trovato il modo di farsi perdonare.