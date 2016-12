Ronald, baby playboy a 14 anni

12:28 - Un Fenomeno come il padre. Non sul terreno di gioco, ma con le donne. Il figlio dell'ex stella dell'Inter Ronaldo, Ronald, ha 14 anni e lavora in una discoteca, riscuotendo grande interesse nel pubblico femminile. Negli ultimi giorni le sue foto insieme a Lu Bernardi, 27enne maestra d'asilo, hanno fatto il giro della rete facendo grande scalpore. Tutta colpa, si è giustificata lei, dell'aspetto fisico di Ronald. Il figlio del fenomeno è alto 1,85 e lavora già come resident dj in una discoteca, dove i due si sono conosciuti: "Giuro che non sapevo della sua età - ha detto Lu -. Quando ci siamo conosciuti era il più alto tra tutti i presenti, come potevo pensare che un ragazzone di 1,85 fosse minorenne? Mi ha mentito, dicendomi di avere 18 anni, io non mi sono accorta di niente neanche dalle sue parole, sembrava molto maturo". Insomma, tale padre tale figlio.