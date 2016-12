Mauro Icardi presto di nuovo papà, Wanda Nara conferma: "Sono incinta di due mesi"

"Restare a Milano è una comodità per i figli e per me, tanto più ora che aspetto un altro bambino. Sono incinta di due mesi, figuratevi se voglio traslocare". Così Wanda Nara ha confermato di essere in attesa del suo quinto figlio, il secondo da Mauro Icardi. La notizia della nuova gravidanza della modella e procuratrice era stata lanciata da una giornalista argentina sabato scorso. Ora la conferma. Wanda Nara aspetterebbe un maschio.

A parlare per prima di un nuovo bebè in arrivo per la coppia, era stata la giornalista argentina Débora D'Amato con un tweet pubblicato sabato scorso, in cui specificava che la moglie di Mauro Icardi è in attesa di un maschio, il quarto per lei, il primo per l'attaccante dell'Inter.