John Carew, l'ex bomber che diventa attore

La nuova vita di John Carew. In molti ricorderanno sui campi di calcio il gigantesco bomber scandinavo, uno dei migliori attaccanti norvegesi di tutti i tempi con un breve (e poco felice) trascorso anche nella Roma. La sua carriera è finita nell'estate del 2012, ora però Carew si è reinventato attore. Ha già preso parte a due film, uno dei quali di prossima uscita: "Hodvinger", un thriller norvegese diretto da Irasj Asantis. Carew modesto non lo è mai stato, e spesso in carriera ha suscitato le reazioni di compagni e colleghi. Celebri le frasi di un giovane Zlatan Ibrahimovic, che quando veniva paragonato al bomber norvegese rispondeva: "Quello che lui fa con il pallone, io posso farlo con un'arancia". In effetti non è semplice dar torto al bomber del Psg. Ma Carew sul set si sente un grande e spiega: "Sono una via di mezzo tra The Rock e Will Smith". Non male come fonti d'ispirazione...