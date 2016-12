Gossip: Alonso-Dasha, è rottura?

16:05 - Tempo di separazioni per Fernando Alonso. Sì, proprio così. Al plurale. Perché? Ecco spiegato. Perché dopo la fine del rapporto lavorativo con la Ferrari, per il pilota spagnolo è il momento della svolta anche in ambito sentimentale: il portale spagnolo Vanitatis riporta infatti la notizia che l'asturiano si è lasciato con la fidanzata Dasha Kapustina, modella russa con cui faceva coppia fissa dalla fine del suo matrimonio con Raquel del Rosario.

I due non si vedono assieme da settembre, le ultime immagini mano nella mano risalgono ormai al Gp di Singapore. Dasha sarebbe tornata in Russia con la famiglia da circa un mese e i contatti con Fernando, che vive a Dubai, si sarebbero fortemente allentati. Prova ne è che ad Abu Dhabi, nell'ultima prova del Mondiale di F1, non c'era traccia della Kapustina: una cosa che è sembrata piuttosto strana, visto che l'ultima gara dell'anno è di solito appuntamento fisso per mogli e compagne dei piloti. In attesa dell'ufficializzazione della rottura (o di una secca smentita), Fernando si gode le vacanze e si concentra sul suo futuro in McLaren.