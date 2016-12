11 novembre 2014 F1: Christian Horner e Geri Halliwell si sposano Il team principal della Red Bull e l'ex cantante delle Spice Girls hanno annunciato il loro matrimonio sulle pagine del Times e sui social network Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:51 - Dopo quattro titoli mondiali con Sebastian Vettel quest'anno non arriveranno nuovi trionfi per la Red Bull ma il team principal Christian Horner ha di che essere felice. Il 40enne ex pilota diventerà presto il marito di Geri Halliwell, la ex Ginger Spice delle Spice Girls. Proprio la 42enne cantante ha annunciato l'evento sull'autorevole quotidiano Times nella sezione 'nascite, matrimoni e morti': "Ufficializzato il fidanzamento tra Christian, figlio del signore e della signora Horner, e Geraldine, figlia del signor Halliwell e della signora Parkinson".

I due si conoscono dal 2009 ma soltanto dai primi mesi del 2014 fanno coppia e hanno reso pubblica la loro unione. Christian Horner ha lasciato dopo 14 anni la storica compagna Beverley Allen, dalla quale ha avuto una figlia che ora ha sei mesi; anche Geri, che di recente ha fatto coppia con Russell Brand e l'imprenditore italiano Fabrizio Politi, ha una figlia, Bluebell Madonna, avuta nel 2006 dallo sceneggiatore e regista Sacha Gervasi.