Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic, nozze a Venezia

Il sì tra Schweinsteiger e Ana Ivanovic doveva essere pronunciato a Belgrado, città natale della tennista 28enne, lo scorso 5 giugno, ma gli impegni con la nazionale tedesca a Euro 2016 del centrocampista del Manchester United non hanno consentito lo svolgimento della cerimonia in Serbia.



La coppia ha dunque scelto Venezia e ha deciso di fare le cose in grande. Per le loro nozze, Schweini e Ana hanno chiesto ai loro invitati di prendere tre giorni di ferie dall'11 al 13 luglio per volare tutti insieme in laguna a bordo di un aereo privato decollato da Monaco di Baviera. Alla festa anche tanti ospiti vip, dalla finalista di Wimbledon Angelique Kerber e il vincitore del torneo maschile Andy Murray, al presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness e il ct della Mannschaft Joachim Löw. Per un matrimonio da sogno che pare sia costato intorno al milione di euro.