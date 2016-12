Melissa Satta: "Il mio cuore in Germania, ma lavorerò a Milano"

foto LaPresse

13:35

- Dopo l'annuncio della cessione di Kevin Prince Boateng allo Shalke 04, Melissa Satta ha deciso di placare la curiosità dei giornalisti sulla sua nuova vita lontano da Milano, via Twitter: "Non sto sparendo dal mondo, ora inizia una nuova avventura ma una casa a Milano ce l'avremo sempre...il mio lavoro è qui il cuore in Germania". Poi ha chiarito: "Vivremo a Dusseldorf... ma 1h di volo e sono a Milano pronta a lavorare!".