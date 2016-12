Wanda Nara, mail di fuoco a Maxi Lopez: "Mi hai tradita sette volte"

10:51 - Quando la telenovela Wanda Nara-Maxi Lopez sembrava conclusa, dall'Argentina arriva una notizia bomba che riaccende la storia, dando nuovo materiale sulla fine della love story. Sui media locali è infatti spuntata una mail, datata 8 dicembre, che la modella ha inviato all'attaccante della Samp, in cui elenca tutti i tradimenti dell'ex marito e spiega perché l'ha lasciato. In totale, le scappatelle di Maxi Lopez, sarebbero sette.

Ecco il testo, con tanto di censure e omissis, della mail di fuoco spedita da Wanda Nara all'ex compagno: "Come quando (..). in casa mia la donna di servizio che ti ha (...). Come quando con mia madre ti ho incontrato con p... nell'appartamento del tuo... e come testimoni ci sono tutti i tuoi compagni di squadra, che erano lì con te. Come quando ci hai lasciato a me e i tuoi figli in un hotel di Barcellona per scappare con un'altra donna". "Come quando ho dovuto parlare con quell'italiana (...) che mi raccontò di due anni fa e di quando ci sei andato a letto. Hai smesso solo quando è nato nostro figlio ma poi hai continuato a cercarla (ho le prove di questo). Mi dimenticavo della brasiliana che frequentavi quando (...). In tutti questi anni l'unica cosa che ho fatto è stata accudire i miei bambini, piangere, soffrire e provare a salvare la mia famiglia. Adesso è tutto finito".