Wanda Nara-Icardi, è countdown nozze su Twitter

11:19 - Maurito Icardi e Wanda Nara sempre più scatenati su Twitter. Se l'attaccante dell'Inter dedica due cuori alla sua dolce metà e manda un messaggio alla gente che dice cattiverie, la sua bella gli fa sapere, tanto per cambiare, che lo ama ma anche che non vede l'ora di sposarlo. Tanto da fare il countdown delle loro nozze, fissate per il 7 giugno 2014. I due innamorati dunque si preparano al matrimonio.