Wanda Nara, 50mila dollari per ogni foto dei figli su Twitter

10:08 - Stavolta di "Maxi" c'è solo la multa. Il Tribunal Argentino de San Isidro ha condannato Wanda Nara a pagare una multa di 50mila dollari per ogni riferimento alla separazione e ai figli sul web. Dal momento della messa in atto della diffida, la donna ha violato la disposizione 9 volte. Dovrà quindi corrispondere al fisco 450mila dollari. Sarebbe questo il vero motivo della chiusura dell'account Twitter della compagna di Icardi.

Poco prima della chiusura dell'account, ecco l'immancabile sfogo, con tre tweet in spagnolo, subito rimossi: "Così stanno le cose in Argentina! 50mila dollari per ogni volta che nomino quel "signore" com'è veloce la giustizia per alcune cose" ; "Qualcuno che si impegna così tanto per far sì che io non pubblichi alcune cose mi fa pensare... che cosa può avere da nascondere?" e l'ultimo: "La mia Ferrari? Dov'è? Io pagherò tutte le multe, ma dalla prigione non si esce così facilmente... La mia multa in dollari? Ma in Argentina non ci sono i PESOS?". Uno sfogo durissimo, accentuato ancora di più dalla notizia che gli avvocati di Maxi Lopez vorrebbero includere nella diffida anche le foto pubblicate da Icardi, che sono sempre più numerose.

Siamo sicuri solo di una cosa: questa storia è ben lontana dall'essere conclusa. Purtroppo per i figli della coppia, vere vittime di un gioco oramai non più divertente.