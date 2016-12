Seredova-Buffon: fine di un amore 

23:49 - Ma cosa sta succedendo sotto la Mole “bianconera”? Se da un punto di vista calcistico la squadra juventina sorride, sotto un profilo personale alcuni calciatori sono passati dalle cronache calcistiche a quelle rosa.

Due settimane fa è successo che il settimanale "Chi" ha raccontato la storia d'amore tra Andrea Pirlo e Valentina Baldini, ex storia di Riccardo Grande Stevens. Nessuna smentita pubblica ma le carte della separazione di Andrea sono finite sul tavolo del potentissimo avvocato matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace che difenderà l'ex moglie del centrocampista bianconero. Ad ogi la situazione è delicatissima. Lo scambio di lettere tra i legali per ottenere una “tranquilla” e pacifica soluzione è già avvenuto.

Dopo Pirlo, però, un altro calciatore è finito nel mirino dei fotografi e dei paparazzi. Stiamo parlando di Gigi Buffon, ma bisogna fare chiarezza. Sport Mediaset rivela che la coppia non sta attraversando un buon periodo: notizia confermata che non può esser smentita e lanciata dopo un'attenta valutazione delle nostre fonti. Le motivazioni sono varie: in primis il portiere bianconero sarebbe troppo assente dai suoi affetti familiari e Alena risentirebbe di questo. Basta pensare che lo stesso Gigi a partire da oggi fino a giovedì prossimo ha un'agenda fitta di impegni: Juventus, partite, riunioni a Milano e campagne pubblicitarie.

Anche lo scorso Natale la Seredova ha trascorso le vacanze quasi in solitudine a Courmayeur, al Grand Hotel Royal e Golf. Buffon è apparso giusto poche ore per abbracciare i suoi bimbi, poi via di nuovo verso Torino. Alena, invece, ha prolungato la sua vacanza per dieci giorni. Ma al contrario di quanto raccontato sempre da siti e giornali la Seredova non è accompagnata da nessun uomo, nessun'altra storia all'orizzonte.

La showgirl ceca vuole salvare la sua storia e minaccia querele a chi le attribuisca nuovi flirt. Alena è sul piede di guerra pronta a tutelare la sua immagine e la sua famiglia. I nuovi flirt invece potrebbero essere riconducibili alla figura di Buffon stesso con un volto noto della tv, Ilaria D'Amico. Secondo Alfonso Signorini il portiere della Juve avrebbe "perso la testa" per la conduttrice come ha detto questa mattina nel suo show su Radio Monte Carlo.

Di certo c'è che Alena con i genitori e le due sorelle di Gigi tutt'ora mantiene un ottimo rapporto, di certo c'è che nonostante le chiacchiere che vorrebbero Buffon già fuori casa da un mese e mezzo (il portierone è proprietario di due appartamenti a Torino), noi ci sentiamo di dire che questa storia non è ancora ai titoli di coda. Per ora...