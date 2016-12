Maxi Lopez si consola con Melissa Castagnoli, l'ex di Balotelli 

15:12 - Discoteca Hollywood, domenica 9 marzo, è da poco passata la mezzanotte. In pista solito parterre di calciatori. Su tutti il più scatenato è senza dubbio Maxi Lopez. La sua Sampdoria ha vinto contro il Livorno e lui ha festeggiato in pista. L'ex compagno di Wanda Nara non è però da solo. A fargli compagnia, oltre al compagno di reparto Stefano Okaka, c'era una bionda nota tra le wags del calcio italiano ovvero Melissa Castagnoli. Ex fidanzata storica di Mario Balotelli, il calciatore del Milan l'aveva agganciata su facebook e poi aveva portato Melissa anche a Manchester prima che arrivasse il ciclone Raffaella Fico.

Melissa e Max hanno dato spettacolo ballando avvinghiati sotto gli occhi di tutti in modo sensuale, sexy, trascinandosi corpo a corpo incuranti dei presenti e soprattutto dei colleghi del bomber di cuori che guardavano sbigottiti. La serata si è conclusa a tarda notte. E Maxi poi ha lasciato il locale con il sorriso. Idem Melissa. E Lopez torna a far parlare di sè ma fuori dal campo.