Maxi Lopez 'blocca' Wanda Nara all'aeroporto di Buenos Aires

10:23 - Disavventura per Wanda Nara e Mauro Icardi, volati in Argentina con i tre figli di lei avuti da Maxi Lopez in vista del tanto atteso matrimonio, che verrà celebrato il 7 giugno. All'arrivo a Buenos Aires, nella prima mattinata di martedì, Wanda Nara è stata bloccata all'aeroporto di Ezeiza per un problema burocratico: il passaporto del piccolo Constantino infatti risultava scaduto e quindi non valido.

A questo punto si è resa necessaria un'autorizzazione del padre, quindi Maxi Lopez, per far entrare il bambino nel paese. Anne Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara, ha fatto sapere che il problema verrà risolto in tempi brevi.