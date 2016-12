15:08 - Mauro Icardi bacia la pancia della sua Wanda Nara che subito immortala il momento e lo posta su Instagram. La loro vita privata non è più tale ormai da un po' di tempo e quindi quella foto fa pensare subito a una possibile gravidanza. L'attaccante dell'Inter e la showgirl argentina per ora non confermano e non smentiscono, ma quel gesto è sospetto.