Il City si diverte: Aguero e Nasri da Beyoncé

18:32 - Il momento della squadra non è dei migliori e la sconfitta interna col Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions è lì a dimostrarlo. Ma al Manchester City non mancano comunque i momenti di svago: mercoledì sera i due citizens Sergio Aguero e Samir Nasri hanno assistito con grande partecipazione al concerto di Beyoncé alla Manchester Arena. Pioggia di selfie poi finiti sui rispettivi profili Instagram. L'autoscatto più apprezzato sarà senz'altro quello del francese con la splendida fidanzata Anara Atanes, volto della campagna pubblicitaria della Ford per il Regno Unito. Al concerto, stando a quanto riportano i sempre informati media inglesi, hanno preso parte anche Milner, Lescott e Barry. Tutti nel backstage, ma la passione selfie evidentemente è tutta di Aguero e Nasri.