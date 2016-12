Icardi rivela: "Sto con Wanda da un anno e sette mesi"

00:12 - Icardi si è scatenato. Ancora una volta. Infatti, l'attaccante nerazzurro si è reso protagonista di una sequenza di tweet al veleno contro Tribunal Argentino de San Isidro e il rivale Maxi Lopez. Dopo che la sua compagna, Wanda Nara,è stata condannat a a pagare una multa di 50000 dollari per ogni riferimento alla separazione e ai figli sul web, è arrivata la risposta di Maurito: "Continuate a inventare multe, noi non paghiamo niente". Nella serata di giovedì, sempre attraverso Twitter, è poi arrivata l'ennesima provocazione di Icardi a Maxi Lopez: "Un anno e 7 mesi insieme! Ti amo più della prima volta chi ci siamo visti". Una vera e propria rivelazione, visto che la storia d'amore tra i due è diventata di dominio pubblico solo nel novembre scorso. Ecco così spiegata, forse, la foto con le corna pubblicata dall'attaccante dell'Inter nei giorni scorsi...

Mauro Icardi non ha preso bene la notizia della condanna da parte del Tribunal Argentino de San Isidro alla sua bella Wanda Nara. Il giovane attaccante nerazzuro è stato protagonista di dieci minuti di fuoco su Twitter, postando Tweet come: "Mi dispiace che non capiscano nulla di quello che facciamo noi! Non dobbiamo pagare niente, se volete scrivere qualcosa prima dovete sapere!", o "Continuate a inventare delle multe, haha peccato che non esiste nessuna per mettere foto su Social Network. Continuate a scrivere!".



Dopo qualche minuto di calma apparente ecco l'ennesima frecciata al rivale Maxi Lopez: una foto con due dei figli della bella bionda e del bomber della Sampdoria. Maurito ha chiuso la sequenza di Twett al veleno con due battute ironiche in spagnolo: "Le uniche multe che pago sono quelle del traffico" e "E le pago perché Wanda mi fa parcheggiare male". In serata, poi, un altro tweet per chiarire - secondo il punto di vista di Icardi - la situazione: "Peccato che sia stata Wanda a chiedere il divorzio, e c'è gente che non lo vuole ancora accettare".

Un año y 7 meses juntos !! Te Amo mas que la primera vez que nos vimos!! @wanditanara #nomeolvidodeGenova #nuestraciudad

Mi dispiace che non capiscano nulla di quello che facciamo noi! Non dobbiamo pagare niente, se volete scrivere qualcosa prima dovete sapere!

