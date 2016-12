25 marzo 2014 E' di nuovo rottura tra Mario Balotelli e Fanny Lo scrive SportMediaset, i due si sono lasciati. Mario cancella tutte le foto dai profili social di GABRIELE PARPIGLIA Tweet google 0 Invia ad un amico

17:28 - Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo celebre passaggio di 'Amici mai' di Antonello Venditti dev'essere diventato una sorta di karma per Mario Balotelli e Fanny Neguesha. Succede che la coppia è nuovamente scoppiata. Tra crisi e ritorni di fiamma ormai si è perso il conto di quante volte Mario e la showgirl si siano detti prima addio, poi nuovamente ti amo. La notizia è di poche ore fa. Mario ha ripulito il suo account ufficiale di Twitter, eliminando le foto che di recente mostrava il calciatore sorridente con la sua amata e anche Fanny in tutta risposta si dichiara, come potete vedere, single dal suo profilo Instagram dove inoltre ha cancellato tutti gli amici di Mario che la seguivano, compreso il fratello Enock.

Di certo c'è che quando Fanny si allontana da Mario, la serenità del calciatore muta, cambia velocemente. Pochi giorni fa infatti il tweet con legata l'immagine delle due pistole ha scatenato polemiche infinite. Quando invece il bomber si mostra sorridente con la compagna (ex), nessuno sfiora il Balo pensiero con titoloni e paginate. Quanto durerà l'ennesima separazione? Lo sapremo solo tweettando, aspettando o come diceva Lucio Battisti 'Vivendo'.