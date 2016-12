Inter, Icardi su Twitter: "Ti amo Wanda"

11:27 - Alla fine Mauro Icardi ha ceduto. Il giovane attaccante nerazzurro ha rivelato su Twitter tutto il suo amore per Wanda Nara, cinguettando una frase inequivocabile. "Wanda ti amo. Non è facile spiegare questa sensazione perché ho scoperto che queste due parole contengono un sentimento senza limiti". Confermate quindi tutte le voci che vedevano nell'ex doriano la causa della rottura tra Maxi Lopez e la bella modella argentina.

"Non mi va di parlare, né di smentire né di confermare, non voglio parlare e vi lascio...". Così l'attaccante argentino, dal proprio intervento di lunedì scorso a Tiki Taka, aveva glissato così le voci, adesso confermate, che volevano Icardi al centro della love story. Chissà se adesso i due, grandi amici ai tempi della Samp, continueranno a fare le loro gite in barca...