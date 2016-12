Eriksson, frecciate dall'ex amante Ulrika Johnson

13:36 - "Il sesso con Sven è noioso come montare un mobile dell'Ikea". Parole non proprio lusinghiere quelle di Ulrika Johnson, una delle tante amanti di cui si vanta Sven Goran Eriksson nell'autobiografia in uscita in Gran Bretagna. "E' privo di passione, nonostante il potere e i soldi è l'uomo più debole che ho incontrato - ha raccontato ancora la 46enne presentatrice tv - Dovevo quasi sempre fare tutto io e i rapporti talvolta erano molto veloci".

Con Ulrika Eriksson ha avuto una relazione clandestina mentre stava con l'avvocato Nancy Dell'Olio: "Se una donna mi piace e voglio incontrarla, perché non dovrei farlo - la 'difesa' dello svedese, che in Italia si è seduto sulle panchine di Lazio, Sampdoria e Roma - Non provo rimorsi nei confronti di Nancy". Tre le conquiste del tecnico anche Deborah Caprioglio: "La nostra relazione fu breve". E poi Faria Alam, segretaria della federazione inglese. Un allenatore playboy e le sue rivelazioni piccanti. Cui non mancheranno altre repliche 'piccate'...