13 dicembre 2013 Dal tennis al nuoto: la Pennetta sfoggia un costume della Pellegrini La brindisina pubblica una foto su Twitter e ringrazia l'amica per il regalo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:13 - Sportiva sì, ma con stile. Flavia Pennetta non perde occasione per mostrare tutte le sue doti dentro e fuori dal campo di tennis. Eccola infatti alle prese con il nuoto, mentre ringrazia l'amica Federica Pellegrini per il costume che le ha regalato. Per la Pennetta, che ha pubblicato due foto su Twitter della sue versione da "sirenetta", nulla da invidiare dalle belle della piscina...