Balotelli: la mia donna è Fanny

15:07 - "La mia ragazza non è goriziana, mi spiace deludervi". E ancora. "Sapete bene chi è la mia donna". Firmato Mario Balotelli. SuperMario torna a twittare e parla della sua vita privata perché quando sfiorano i suoi affetti, il calciatore proprio non riesce a mandar giù. Così per stroncare sul nascere le voci provenienti da Gorizia, i giornali locali avevano opzionato la modella Carol Beltram come nuova fiamma del bomber; Balo ha scelto di scrivere in prima persona e Sportmediaset conferma che il fuoriclasse ha riconquistato e ritrovato il sorriso nuovamente accanto a Fanny Robert Neguesha.

Dunque è ufficiale. La donna di Mario è nuovamente la modella belga che sapientemente ha saputo aspettare che il suo uomo tornasse dopo un periodo di crisi. Un periodo nel quale la Neguesha non si è mai separata dall'anello che Balo le ha regalato perché lei in quest'amore ci crede e Mario le va dietro. Segno e sogno di un vero amore che non poteva rompersi sotto l'albero natalizio.