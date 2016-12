Abigail Balotelli si sfoga: "Basta falsità, tra me e Mario nessun rapporto teso"

14:09 - Abigail Balotelli non le manda a dire, e attraverso la sua pagina Facebook, chiarisce i rapporti che scorrono in famiglia tra lei, suo fratello e il suo compagno, l'ex punta nerazzurra Obafemi Martins, all'Inter tra il 2001 e il 2006 e attualmente ai Seattle Sounders. "Le persone dicono che ho un rapporto teso con Mario ma noi ci vogliamo un bene dell'anima"- poi aggiunge- "Lui e Oba non vanno d'accordo, ma d'accordissimo".

"Tra fratelli è normale che si litighi ma questo non vuol dire che non ci sopportiamo o non ci parliamo. Anzi non potremmo avere più amore l'uno per l'altro"- e continua- "Siamo quattro fratelli e ci vogliamo tutti un bene dell'anima. E' felicissimo della nascita di suo nipote e quando stava per nascere chiamava tutti i giorni chiedendo come stavo e quanto mancasse".



Poi, riguardo al rapporto tra il suo celebre fratello e l'ex pupillo di Moratti, prosegue: "Lui e Oba si conoscono da tempo, sono due fratelli". Infine chiosa amara: "Mi sono stufata di leggere tutte queste falsità". La giovane coppia ha dato alla luce il piccolo Kendrick lo scorso 17 ottobre e sarebbero pronti alle nozze, con la benedizione di SuperMario.