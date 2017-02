Golf, Woods costretto al ritiro a Dubai

Tiger Woods si arrende. Il campione americano ha annunciato il ritiro dal Desert Classic, il torneo di golf in corso a Dubai. Woods ha lamentato dolori alla schiena prima dell'inizio del secondo giro. Il torneo per il californiano stava andando piuttosto male, prima del ritiro infatti occupava la 121ma posizione su 132 partecipanti. In evidenza tra gli italiani in gara, Nino Bertasio che ha chiuso il primo giro al quarto posto, Renato Paratore è 13mo, mentre Matteo Manassero occupa la 76ma posizione.