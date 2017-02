Michele Negroni, del trio degli "Autogol", ha viaggiato in aereo verso il Portogallo assieme ai giocatori della Juventus, pronta a sfidare il Porto per gli ottavi di finale di Champions League. La vigilia del match è stata animata dal recente litigio tra il tecnico Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero è stato punito e seguirà la partita dalla tribuna. "E durante il volo lo hanno messo nella stiva dell'aereo", ironizzano gli "Autogol" nella striscia quotidiana in onda su Radio 105. Il trio comico scherza anche sui Higuain: "Cosa faceva durante il viaggio? Ovviamente mangiava".