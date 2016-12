Giro: Tinkov, capelli rosa per festeggiare Contador

Oleg Tinkov, proprietario della Tinkoff-Saxo, ha trovato un modo davvero curioso per festeggiare la vittoria al Giro 2015 del suo campione Alberto Contador. Il 47enne magnate russo si è colorato di rosa i capelli (come la maglia assegnata al vincitore) e su Twitter ha annunciato che il prossimo colore sarà il giallo, come la maglia del leader del Tour de France.