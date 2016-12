Giro d'Italia 2017: l'edizione del centenario scatta dalla Sardegna

In Sardegna, la terra di Fabio Aru, sul podio al Giro nel 2014 e nel 2015, e della madrina Giorgia Palmas, si disputeranno le prime tre tappe dell'edizione del centenario: venerdì 5 maggio 2017 il via con la frazione da Alghero a Olbia di 203 km, percorso ondulato e non certo semplice; sabato 6 maggio la seconda tappa da Olbia a Tortolì di 208 km con due gran premi della montagna a Nuoro e Genna Silana; domenica 7 maggio la terza tappa da Tortolì a Cagliari di 148 km, una frazione piatta e di scarico destinata ai velocisti.



Fabio Aru, che nel 2017 sarà la punta dell'Astana visto l'addio del vincitore 2016 Vincenzo Nibali, spera di partecipare al Giro: "Per me è un grandissimo orgoglio sapere che il Giro parte dalla mia terra. Sicuramente sarebbe bellissimo partecipare perchè questa corsa è da sempre nel mio cuore e si corre nella mia regione. Le tappe? Il problema principale sarà il vento perchè in Sardegna tira sempre molto forte. Già la prima tappa sarà molto dura".



Il direttore e "disegnatore" del Giro d'Italia Mauro Vegni ha sottolineato: "Questo è un giro particolarissimo, sono 100 anni di storia di questo evento. Per questo non potevamo non tenere conto di tutto il paese e abbracciarlo in toto, isole comprese. Sarà un giro che racconta la storia di questo paese e di questo evento. Non si poteva non partire dalla Sardegna". L'itinerario completo del Giro d'Italia 2017, l'edizione del centenario, verrà svelato il prossimo 25 ottobre a Milano.