Giro 2016, 5a tappa: volata imperiale di Greipel

La Germania fa tris al Giro d'Italia 2016 . Stavolta a trionfare non è Marcel Kittel ma un altro gigante dello sprint, ovvero Andrè Greipel della Lotto-Soudal, che fa il personale poker in carriera alla corsa rosa con il successo a Benevento, traguardo dopo una frazione di 233 km partita da Praia a Mare. La tappa, vallonata e con diversi saliscendi, è stata animata da una fuga di quattro uomini tra cui il trentino della Bmc Daniel Oss, un'azione ripresa dal gruppo a 7 km dall'arrivo. A quel punto le formazioni dei velocisti si sono organizzate in vista della volata, un arrivo particolare visto che il finale era in leggera salita. Qui è venuta fuori la forza fisica di Greipel che ha preso la testa del gruppo e ha tagliato il traguardo con un distacco evidente, precedendo il francese Demare , vincitore della Milano-Sanremo, e Sonny Colbrelli . Nessuna variazione in classifica generale con l'olandese Tom Dumoulin che conserva la maglia rosa di leader con 16" di vantaggio su Jungels e 20" su Ulissi e Preidler. Domani, giovedì, la 6a tappa: 157 km da Ponte a Raccaraso col primo arrivo in salita di questo Giro.

CASO NIBALI: PERDE 4" DA VALVERDEAll'ultima curva la caduta Rein Taaramae (Katusha) ha sconvolto i piani dei velocisti e anche quelli dei big della classifica. Vincenzo Nibali ha dovuto rallentare ed è arrivato sul traguardo a 6" dal vincitore Greipel, quattro in più del rivale diretto Valverde per la maglia rosa. La giuria, però, ha deciso di non annullare i distacchi perché la caduta è avvenuta in testa al gruppo e quindi non ha influito sullo svolgimento dell'ultimo km. Il campione italiano dell'Astana non l'ha presa bene e ha parlato in esclusiva a Premium Sport: "Tutti nervosi in questi finali. Non ho visto il buco in gruppo, quattro secondi sono tanti... Solitamente quando c'è una caduta il tempo viene neutralizzato. Quattro secondi non sono molti e non sono pochi, va bene così...".