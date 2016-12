Giro 2015: scattano i controlli antimotorino

Scattano i primi controlli alla 98esima edizione del Giro d'Italia, ma per il momento non hanno niente a che fare col doping. Al termine della seconda tappa, vinta da Elia Viviani del Team Sky sul traguardo di Genova, i giudici hanno smontato le biciclette dei primi cinque classificati per verificare l'assenza di apparecchiature elettriche (tipo motorini) o altri piccoli propulsori in grado di 'aiutare' i corridori ad andare più veloci.