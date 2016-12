Giro 2015: c'è il Mortirolo, arrivo a Milano

17:16 - Il Giro d'Italia 2015 partirà sabato 9 maggio da Sanremo per chiudersi il 31 a Milano, sede di Expo. La 98.ma edizione della corsa rosa, presentata oggi, conta 21 tappe per 3.481,8 km totali, uno sconfinamento in Svizzera, una cronometro a squadre, una individuale, 5 tappe di alta montagna, 7 di media e 7 di pianura. C'è anche un arrivo a Madonna di Campiglio, dove Marco Pantani vinse l'ultima corsa italiana. Nella 16.ma tappa si passa dal Mortirolo.

La corsa rosa comincerà con una cronometro a squadre lungo una pista ciclabile della Riviera dei Fiori. La nona tappa arriva a San Giorgio del Sannio, in Campania, il traguardo più a sud di questo Giro. Nella 16.ma tappa, da Pinzolo ad Aprica, spiccano i 1.854 metri di quota del Passo del Mortirolo, Montagna Pantani di questa edizione. La 17.ma e 18.ma tappa sconfinano in Svizzera, mentre la penultima frazione, da Saint Vincent a Sestriere, raggiungerà i 2.178 metri d'altezza al Colle delle Finestre, Cima Coppi del Giro 2015. Fra le novità anche una gran fondo per amatori (domenica 24 maggio) lungo le strade del Giro, con partenza e arrivo da Aprica e l'ascesa del mitico Mortirolo.

IL PERCORSO COMPLETO

sabato 9 San Lorenzo al Mare Sanremo (cronosquadre) km 17,6

domenica 10 Albenga – Genova km 173

lunedì 11 Rapallo – Sestri Levante km 136

martedì 12 Chiavari – La Spezia km 150

mercoledì 13 La Spezia – Abetone km 152

giovedì 14 Montecatini T.me – Castiglione della Pescaia km 181

venerdì 15 Grosseto – Fiuggi km 263

sabato 16 Fiuggi – Campitello Matese km 188

domenica 17 Benevento – San Giorgio del Sannio km 212

lunedì 18 riposo

martedì 19 Civitanova Marche – Forlì km 195

mercoledì 20 Forlì – Imola km 147

giovedì 21 Imola – Vicenza (Monte Berico) km 190

venerdì 22 Montecchio Maggiore – Lido di Jesolo km 153

sabato 23 Treviso – Valdobbiadene (crono) km 59,2

domenica 24 Marostica – Madonna di Campiglio km 165

lunedì 25 riposo

martedì 26 Pinzolo – Aprica km 175

mercoledì 27 Tirano – Lugano (CH) km 136

giovedì 28 Melide (CH) – Verbania km 172

venerdì 29 Gravellona Toce – Cervinia km 236

sabato 30 Saint Vincent – Sestriere km 196

domenica 31 Torino – Milano km 185