Giro 2015, 2a tappa: Viviani vince allo sprint

Elia Viviani vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2015 , 177 km da Albenga e Genova . In una frazione segnata da diverse cadute, il velocista del Team Sky è stato il più bravo a imporsi sul traguardo sull'olandese Hofland e sul tedesco Greipel. L'australiano Michael Matthews, settimo alle spalle di Petacchi e Nizzolo, è la nuova maglia rosa. Per Viviani si tratta della prima vittoria assoluta al Giro.

Dopo la vittoria di ieri della Orica GreenEdge nella cronosquadre, la seconda tappa di 177 km da Albenga a Genova è la prima in linea di questo Giro d'Italia 2015.

La frazione è segnata da una fuga con cinque uomini - Lindeman, Owsian, Zhupa e gli italiani Frapporti e Berlato - che arrivano ad avere un vantaggio di quasi 10 minuti e che vengono riassorbiti dal gruppo della maglia rosa Simon Gerrans a circa 12 km dal traguardo, nel penultimo dei tre giri del circuito finale a Genova. La frazione è segnata da diverse cadute all'interno del plotone, per fortuna senza conseguenza ma con coinvolti anche dei big della classifica come Domenico Pozzovivo, lo scalatore lucano della AG2R che giunge al traguardo con oltre minuto dai primi.

La tappa, come da pronostico, si conclude con una volata di gruppo: a imporsi è Elia Viviani del Team Sky che, con una grande rimonta, precede l'olandese Hofland (Lotto Jumbo) e il tedesco Greipel (Lotto Soudal), e conquista il primo successo in carriera al Giro. Nei primi dieci altri italiani: l'eterno Petacchi è quinto e davanti a Nizzolo mentre Appollonio è ottavo, Colli è nono e Tiralongo è decimo. Cambio al vertice in classifica generale: la maglia rosa resta all'Orica GreenEdge ma passa dalle spalle di Simon Gerrans a quelle di Michael Matthews, settimo al traguardo di Genova.

Lunedì la terza tappa: 136 km da Rapallo a Sestri Levante.