Giro 2015, 20a tappa: Aru concede il bis, crisi Contador ma il re è lui

Secondo sigillo consecutivo per Fabio Aru che, dopo la tappa di Cervinia , alza le braccia al cielo anche nella 20esima e penultima frazione del Giro sotto il traguardo del Sestriere nel giorno della Cima Coppi, il Colle delle Finestre . Secondo posto per Ryder Hesjedal, terzo Rigoberto Uran. Nonostante la crisi odierna, Alberto Contador (arrivato con 2'25" di ritardo) mantiene la maglia rosa e conquista il Giro d'Italia 2015 .

Nella prima parte di corsa scatta la fuga di giornata composta da 9 corridori: Berard, Bandiera, Boem, Saramotins, Ulissi, Izagirre, Berlato, Busato e Zakarin. Proprio il russo della Katusha, all'imbocco del Colle delle Finestre, resta da solo al comando. Quando l'asfalto si trasforma in sterrato cominciano i primi scatti tra i migliori. A farne le spese è Alberto Contador che fatica a tenere le ruote di Aru, Hesjedal, Kruijswijk e Uran. Landa raggiunge e supera Zakarin sulla cima Coppi con un minuto e mezzo di vantaggio sulla maglia rosa. In discesa, però, Contador resiste e riesce a non perdere ulteriore terreno.

All'imbocco dell'ultima salita, quella che porta al Sestriere, si forma un gruppetto con Landa, Aru, Hesjedal, Kruijswijk e Uran mentre Zakarin esaurisce le energie. A meno 2 dall'arrivo ecco il tentativo vincente di Aru che saluta i compagni di fuga e si invola verso il secondo successo consecutivo dopo quello conquistato ieri a Cervinia. Buon secondo posto per Hesjedal davanti a Uran.

Contador riesce a limitare i danni chiudendo sesto a 2'25" dal sardo dell'Astana e, con l'ultima tappa passerella da Torino a Milano in programma domani, vince la maglia rosa. Aru chiude secondo nella generale a 2'02" dal Pistolero davanti al compagno di squadra Landa a 3'14".