Giro 2015, 11a tappa: Zakarin fa il vuoto, trionfo ad Imola

E' Ilnur Zakarin a trionfare nell' 11a tappa del Giro d'Italia 2015 , sui 153 chilometri da Forlì al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola . Il russo del Team Katusha vince in solitaria staccando i compagni di fuga a circa 20 chilometri dall'arrivo in una giornata contraddistinta dal maltempo e dalla pioggia. La maglia rosa resta saldamente sulle spalle di Alberto Contador : lo spagnolo della Tinkoff-Saxo mantiene un vantaggio di 3" su Fabio Aru .

Frazione spettacolare contraddistinta da diverse salite che hanno permesso la fuga da lontano, scattata ad una 40ina di chilometri dal via. Ai meno 30 dal traguardo sono in tutto 7 gli attaccanti: Hesjedal, Kruijswijk, Zakarin, Intxausti, Rosa, Pellizzotti e Betancur. Sul terzo e penultimo anello finale è Zakarin a provare la fuga decisiva: il russo della Katusha abbandona i compagni di avventura e si invola tutto solo verso il traguardo posto all'interno dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Carlos Alberto Betancur vince la volata per il secondo posto davanti a Franco Pellizzotti, arrivati con 53 secondi di ritardo.

Nel plotone dei migliori da segnalare la caduta di Rigoberto Uran: il colombiano della Etixx-Quickstep, dopo un attimo di apprensione, riesce ad accodarsi al gruppo maglia rosa. Sull'ultima salita di giornata (il Tre Monti) Contador prova a sorprendere Aru ma l'italiano, aiutato dalla sua Astana, torna agevolmente sulle ruote dello spagnolo e resta secondo nella generale con 3" di distacco.