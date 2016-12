Giovinco diventa un fumetto: ecco "The Atomic ant"

Sono bastati pochi mesi a Sebastian Giovinco per conquistare Toronto a suon di gol e numeri su un campo di calcio. L'ex attaccante della Juventus in Canada è diventato un vero e proprio idolo tanto che gli è stato dedicato un fumetto, "The Atomic ant", la Formica Atomica che è il suo soprannome. Sulla pagina 'Youtube' del club canadese è possibile godersi un minuto di immagini in stile 'Marvel' dove viene ripercorso l'approdo di Giovinco in America e vengono rimarcate le sue doti sul prato verde.