Giornalismo in lutto: è morto Remo Pascucci, il padre di 90esimo minuto

15:17 - Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morto a Roma il giornalista Remo Pascucci, 89 anni, inventore di '90' Minuto. Nato a Napoli e trasferitosi giovanissimo nella Capitale, la sua carriera dopo un rapido passaggio a RotoSei e all'Iri si è svolta tutta in Rai, dove entrò negli anni '60 e fu caporedattore sport del Tg2. Nel 1970, la felice intuizione con Paolo Valenti e Maurizio Barendson: una trasmissione tv la domenica, subito dopo la fine delle partite con tempi rapidissimi per la tecnologia di quegli anni, per raccontare agli italiani nelle loro case la giornata di campionato. Novantesimo minuto, appunto: subito un successo di pubblico. Pascucci, ultimo dei tre 'papa« della trasmissione simbolo della Rai, non andò mai in video preferendo lasciare a Valenti e Barendson la diretta per dedicarsi al coordinamento, in linea con la sua discrezione.