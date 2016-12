Giochi invernali: a Pechino l'edizione 2022

La vittoria di Pechino nei confronti di Almaty è arrivata con soli quattro voti di scarto (44-40) sufficienti in ogni caso a portare per la prima volta in Cina un'edizione dei Giochi invernali. Alla votazione hanno partecipato anche tre membri italiani del Comitato olimpico internazionale: Mario Pescante, Franco Carraro e Ottavio Cinquanta. La 128esima sessione del Cio ha proceduto anche all'assegnazione dei Giochi olimpici invernali giovanili del 2020: l'ha spuntata nettamente Losanna che è stata preferita alla rumena Brasov (71 voti contro 10).