Giochi 2026, Sala: "Milano non parteciperà a governance. Disponibile solo a ospitare gare o eventi"

"Caro Giovanni, per spirito di servizio al Paese Milano conferma la sua disponibilità ove richiesto, solo come venue di gare o eventi, in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al presidente del Coni Giovanni Malagò sulla candidatura olimpica.