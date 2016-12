Giocatore badminton di 28 anni muore durante un torneo

Ha perso la vita per un infarto mentre stava disputando un torneo regionale promosso dalla federazione a Cercola, nel Napoletano. Luca Celeste, 28enne giocatore di badminton, si è accasciato al suolo e per lui non c'è stato più nulla da fare. Inutili i soccorsi, Celeste è morto durante la corsa in ospedale. Luca non aveva mai manifestato problemi di cuore in precedenza e tutti i controlli effettuati erano regolari.