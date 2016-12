Ginnastica, vince la gara a tempo di hip hop e diventa virale

Oltre 18 milioni di visualizzazioni su Facebook in poche ore: è un vero e proprio record di clic quello conquistato dalla ginnasta Sophina DeJesus, 21enne dell'UCLA (l'università della California con sede a Los Angeles), la cui performance a corpo libero è risultata decisiva per il successo della sua squadra sulle coetanee dello Utah. Le sua inusuali mosse hip hop hanno fatto la differenza, portando i giudici ad assegnarle l'elevatissima valutazione di 9,925 e trasformando la sua gara in un vero e proprio fenomeno virale sul web. Come dimostra il video, l'esibizione di Sophina ha fin dall'inizio incendiato il pubblico, che alla fine ha iniziato ad urlare "10! 10! 10!"